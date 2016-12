30 agosto 2014 Tanta Juve, vince "solo" 1-0. E su autogol Col Chievo, decide Biraghi, che devia un tocco di Caceres. Due traverse e un palo per i bianconeri, autori di una grande "prima" di ROBERTO OMINI Tweet google 0 Invia ad un amico

10:39 - Chievo-Juventus 0-1. Decide un autogol di Biraghi dopo 7 minuti, su colpo di testa di Caceres. Vittoria minima per la squadra di Allegri, dopo una partita piena di belle cose, compresi un palo di Vidal, due traverse di Tevez e Bonucci e altre sei-sette palle gol. Un dominio assoluto dei campioni d'Italia, in perfetta linea con i tre scudetti in bacheca e la voglia e le qualità di arrivare al quarto. Grande prova del 18enne Coman.

LA PARTITA

Un gol, due traverse, un palo e un paio di palle-gol aggiunte: è la dote d'esordio -perdipiù in un solo tempo, il primo- della Juventus di Allegri in quel di Verona, ospite dell'attonito Chievo. Che si aspettava, sì, la terribile forza d'urto dei bianconeri tri-campioni d'Italia, ma c'era l'assatanato Conte allora, e oggi in versione-Allegri, senza Pirlo, con Llorente in panchina, e Barzagli-Chiellini fuori si poteva presumere qualcosa di meno, forse.

Invece niente, la tremenda banda bianconera si abbatte sui veronesi subito, 30 secondi ed è Tevez vicino al gol, 4 minuti e tocca al 18enne Coman (rivelazione autentica) sfilare vicino alla porta, quindi al 7' l'inevitabile gol. Lo provoca un pasticcio di Bardi che dimentica il pallone che arriva da calcio d'angolo, tocca di testa Caceres, devia Biraghi. E' 1-0, con la paternità del gol che vaga da Caceres, a Bardi fino a Biraghi. A chi assegnarlo? Moviola e pensieri virano su Biraghi: dunque, autogol.

La Juve ha voglia di fare e di fare bene, molto bene. Non c'è scampo per il Chievo, e non esistono spazi per Maxi Lopez, Birsa e il caotico Schelotto che provano, invano, a cercarsi uno spazio di fuga. Un paio di "momenti" di Maxi Lopez e di Schelotto, tiri lontani e senza pericolo, sono il piccolo contorno di cose dinanzi al tutto-Juve che s'ingigantisce col gioco a tutto campo, la corsa su ogni pallone e il palo di Vidal al 17' (colpo di testa), la traversa di Tevez al 42' (assist di Lichtsteiner su invito di Coman) e infine sulla traversa-bis di Bonucci al 44'.

Basta e avanza per un tempo chiuso solo sull'1-0 e con Allegri che sbuffa, quasi fosse infelice di tanta Juve. Da capire se per la miseria dell'1-0 anziché di un vantaggio di 2-3 gol come da occasioni o dominio; e se per qualche lacuna di gruppo che a noi, purtroppo, è sfuggita.

Modifiche Chievo, nella ripresa, con Radovanovic e Paloschi. Un po' di sostanza, un briciolo di speranza per Corini. Qualcosa di meglio c'è, ma sono piccole e pallide cose nel mare juventino che sommerge i veronesi. Fermo restando quel misero 1-0 che qualche pensiero, leggi gli estremi della beffa, può provocare.

Attorno all'area gialloblu continuano gli assalti di Tevez e Conan, di Pogba e Lichtsteiner, ed è clamoroso come la palla non voglia saperne di entrare. Bardi si oppone a Coman al 18' st, Tevez calcia alto al pari di Marchisio subito dopo. Allegri chiama in soccorso Llorente, lui che è il perfetto killer, per sistemare il conto-partita. E subito lo spagnolo arriva a un passo dal raddoppio, ma niente. Siamo sempre lì, col dominio del campo e delle occasioni, col gol-autogol di Biraghi che decide.

Ed ecco che, all'improvviso, si spalanca lo spazio dinanzi a Buffon, è il 32' st: Maxi Lopez è solo, calcia dal disco dei rigore, Buffon si corica a devia, salvando il debutto-Juve da una beffa che sarebbe inconciliabile col buonsenso e imperdonabile per gli sprechi. E la sfortuna.

LE PAGELLE

Bardi 6 - L'errore fatale, uscita a vuoto, costa l'autogol di Biraghi. Poi fa tre-quattro parate decisive, ma la macchia rimane. Perdipiù decisiva.

Schelotto 4,5 - Impalpabile il suo apporto. A metà ripresa in corsa potrebbe anche far male a Buffon: un tiro fiacco e senza senso è il risultato.

Maxi Lopez 5 - La sua partita è ricca di buona volontà. Ma al 32' della ripresa, ha sul piede la palla di un clamoroso 1-1 dal dieci metri. Come un rigore in movimento. Calcia verso Buffon, ma non come dovrebbe fare.

Buffon 7 - Un solo intervento, ma decisivo su Maxi Lopez, e con la mezza grazia concessa dal'argentino. Per questo è sempre un grande portiere.

Caceres 6,5 - Ha il merito di cercare quel pallone vagante che devia verso la porta, incrocia Biraghi e decide la partita. Qualche lacuna in fase di copertura, ma niente di negativo.

Vidal 6,5 - Non è ancora al top della condizione, è ammonito a metà del primo tempo. Un palo, tanta grinta: come al solito.

Pogba 7 - La delizia del suo calcio è sempre la solita, elegante e possente, senza sbavatura e con qualche chicca stilistica da applausi.

Coman 7,5 - Ha solo 18 anni ed è la sorpresa d'esordio di questa Juve. Gioca come un veterano, con colpi di genio, corsa e agonismo da lasciare a bocca aperta. Aspettiamo conferme.

Tevez 7 - L'Apache non ha mai smesso di avere la fame del primo giorno, da quando veste Juve. Una garanzia.



IL TABELLINO

CHIEVO-JUVENTUS 0-1

Chievo (4-3-2-1): Bardi 6; Frey 6, Dainelli 5,5, Cesar 6, Biraghi 5; Izco 6, Mangani 5 (1' st Radovanovic 6, 24' st Cofie5,5), Hetemaj 6; Schelotto 4,5 (1' st Paloschi 6), Birsa 5,5; Maxi Lopez 5. A disp.: Bizzarri, Gamberini, Seculin, Zukanovic, Edimar, Sardo, Lazarevic, Botta, Meggiorini. All.: Corini 5.

Juventus (3-5-2): Buffon 7; Caceres 6,5, Bonucci 6, Ogbonna 6; Lichtsteiner 6,5, Vidal 6,5 (41' st Pereyra sv), Marchisio 6,5, Pogba 7, Asamoah 6,5; Tevez 7, Coman 7,5 (23' st Llorente 6,5). A disp.: Storari, Rubinho, Mattiello, Evra, Marrone, Padoin, Pepe, Romulo, Giovinco. All.: Allegri 7

Arbitro: Russo

Marcatori: 7' aut Biraghi (C)

Ammoniti: Mangani, Dainelli (C), Vidal (J)

Espulsi: --

Note: espulso Corini al 47' st per aver toccato il pallone.