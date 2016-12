Serie A, Roma-Fiorentina 2-0: Nainggolan-Gervinho in gol, De Sanctis blinda i tre punti

14:44 - Comincia con una vittoria interna la Serie A 2014/15 della Roma. All'Olimpico, gli uomini di Garcia hanno battuto 2-0 la Fiorentina grazie a un gol di potenza di Nainggolan al 28' del primo tempo. Buon esordio per Iturbe e Manolas, ma è De Sanctis nella ripresa a salvare il risultato con due grandi interventi nel giro di un minuto, prima su Ilicic - con l'aiuto della traversa - e poi su Babacar. Al 93' Gervinho fissa il punteggio in contropiede.

LA PARTITA

Se il buongiorno si vede dal mattino, ci aspetta un campionato combattutto fino all'ultima giornata. La Roma c'è, ha risposto alla vittoria della Juventus superando - non senza soffrire -il primo ostacolo e incamerando i primi tre punti. Il 2-0 alla Fiorentina potrebbe già essere visto come un segnale per tutti proprio perché arrivato contro un avversario di livello nonostante le pesanti assenze di Rossi, Marin e Cuadrado (squalificato). Il secondo tempo di qualità dei viola, bravi a costringere De Sanctis a due autentici miracoli, dà infine ancora più valore al risultato.Il lavoro paga, si dice, e dalle parti di Roma da un paio di stagioni si sta lavorando tanto e bene. Tanto sul campo, lo si può notare dai movimenti degli uomini di Garcia che per tutto il primo tempo hanno dominato una Fiorentina troppo timida e rintanata nelle sue assenze; bene fuori dal campo, con gli arrivi estivi che lasciano intravedere un potenziale tutto da esprimere durante la stagione con gli ottimi esordi di Manolas e Iturbe, oltre a quelli di Astori e Keita. Il pressing imposto da Garcia, che ha portato il conto nella ripresa, ha fatto passare un primo tempo di relax a De Sanctis. Nessuna occasione concessa alla Fiorentina e scambi in velocità tra Iturbe, Totti e Pjanic come pura e autentica meraviglia. Il gol però arriva con un guerriero, Nainggolan, rapido a raccogliere un pallone perso da Brillante (sostituito poco dopo) e chiudere in gol di potenza un triangolo allargato con Neto protagonista sulla parata su Gervinho.



E' nel secondo tempo però che la partita si è animata. Complice l'imprecisione dello stesso Gervinho, due volte ipnotizzato da Neto solo davanti al portiere, la stanchezza dei giallorossi ha galvanizzato una Fiorentina più lunga e pericolosa dall'ingresso di Ilicic. Nel giro di tre minuti attorno al quarto d'ora il protagonista assoluto diventa De Sanctis: prima sulla punizione di Ilicic con una deviazione plastica sulla traversa e poco dopo miracoloso su Babacar sulla conclusione dall'area piccola dell'attaccante viola. Gli spazi lasciati dal centrocampo di Montella lanciano Iturbe e Gervinho come frecce, ma è ancora Joaquin a spaventare tutti intorno al 20'. Con la benzina in riserva, Garcia si affida ai muscoli di Keita blindando la zona centrale del campo, trovando il raddoppio a pochi secondi dal termine con il solito contropiede veloce di Gervinho su assist di Nainggolan.

LE PAGELLE

De Sanctis 7 - Passa un'oretta abbondante di tranquillità, poi si scatena. Due interventi ravvicinati salvarisultato e un'uscita alla Neuer sulla trequarti, con tanto di insulti più o meno a tutti i compagni. La grinta c'è e ci sarà sempre, come la tecnica.

Brillante 5 - Esordio da dimenticare per il giovane australiano lanciato nella mischia a sorpresa da Montella. Il fatto che perda lui il pallone da cui nasce l'1-0 lo trasforma in caprio espiatorio, ma bisogna dargli tempo e fiducia.

Nainggolan 7 - Gol e assist, più decisivo di così è impossibile. In mezzo al campo lotta come un leone, al solito, l'unica differenza (e nota stonata, de gustibus) è la cresta bionda. Si noterebbe comunque la sua presenza.

Neto 6,5 - Incolpevole sui gol, ne salva un paio chiudendo benissimo lo specchio della porta. La sensazione è che la sua maturazione stia avvenendo davvero, per la gioia di Montella.

Iturbe e Manolas 6,5 - Buon esordio per entrambi. L'argentino ha il pregio di saper spaccare in due gli avversari; il greco non è andato in affanno e si è sempre fatto trovare pronto.

Gomez 5 - Un oggetto misterioso nell'attacco della Fiorentina. Mai pericoloso e piuttosto immobile. E' solo una partita, certo, ma in casa viola si aspettano tutt'altro da lui.



IL TABELLINO

ROMA-FIORENTINA 2-0

Roma (4-3-3): De Sanctis 7; Torosidis 6,5, Manolas 6,5 (22' st Keita 6,5), Astori 6, Cole 6; Nainggolan 7, De Rossi 6,5, Pjanic 6,5; Iturbe 6,5 (31' st Ljajic 6), Totti 6 (25' st Florenzi 6), Gervinho 6,5. A disp.: Skorupski, Sanabria, Emanuelson, Somma, Romagnoli, Uçan, Paredes, Borriello, Destro. All.: Garcia 6,5

Fiorentina (4-3-1-2): Neto 6,5; Tomovic 5,5, Rodriguez 6, Savic 5,5, Alonso 5,5; Brillante 5 (35' Ilicic 6), Pizarro 6, Vargas 5,5 (27' st Aquilani 6); B. Valero 6; Babacar 6 (18' st Joaquin 5,5), Gomez 5. A disp.: Tatarusanu, Pasqual, Hegazy; Basanta, Lazzari, Fernandez, Wolski, Marin, Bernardeschi. All.: Montella 5,5

Arbitro: Guida

Marcatori: 28' Nainggolan, 48' st Gervinho

Ammoniti: Totti, Astori, Torosidis, Cole (R); Savic, Rodriguez, Alonso, Aquilani (F)

Espulsi: nessuno