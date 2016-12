Guardiola sotto tiro: "Ma è l'allenatore giusto?"

13:35 - E adesso, Guardiola? In Germania le critiche sono al top. In Spagna l'ironia quel top lo oltrepassa. Bastano un paio di immagini: una di Guardiola appoggiato a un mega-sfera e un "amo tenere il pallone"; un'altra di Jupp Heynckes, il tecnico che ha portato il Bayern alla conquista della Champions League, un anno fa: "Cosa hai fatto con la mia squadra, Pep?". E tanto altro. Ci mancherebbe.

Processo in corso, per il tecnico catalano: dalla mostruosa cavalcata-scudetto, vinta con due mesi di anticipo; alla traumatica batosta contro il Real Madrid. E i tedeschi, cosa dicono? Die Welt scrive che "l'eliminazione del Bayern porta la firma di Guardiola". Die Zeit aggiunge: "Il Bayern si chieda se affidare la squadra a un tecnico che fa del possesso-palla il suo credo indiscusso sia la scelta giusta anche per il futuro".

E qui si rivedono le parole del Kaser, ovvero di Beckenbauer, che ha sempre amato poco Guardiola. Quando stava stravincendo la Bundesliga disse: "Il calcio di Guardiola è vincente e monotono. Così rischia di annoiare". Dopo la gara di andata col Real aggiunse: "Noi abbiamo tenuto la palla, loro hanno fatto un gol, ma potevano farcene tre o quattro". Quelli che il Real ha segnato a Monaco. Beckenbauer dopo lo 0-4 non ha parlato. Per il momento.