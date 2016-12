Guardiola dopo Bayern-Real: "E' tutta colpa mia"

10:35 - Scuro in volto Pep Guardiola dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid di Ancelotti: "Mi assumo tutte le responsabilità di questa sconfitta - ha dichiarato il tecnico del Bayern -. E' tutta colpa mia se abbiamo sbagliato tutto, specialmente nel primo tempo. La tattica che avevo studiato si è rivelata errata". Due gol sono arrivati da calcio piazzato: "E' una conseguenza del mal posizionamento dei giocatori".

RUMMENIGGE: "CHE DEBACLE!"

Il presidente del consiglio direttivo del Bayern Monaco, Karl Heinz Rummenigge, non ha usato tanti giri di parole per descrivere l'eliminazione dei bavaresi dalla Champions per opera del Real Madrid: "Ci hanno dominati, è stata una debacle". Colpa di Guardiola? "Pep è un allenatore molto competente. Siamo caduti, ma non possiamo mettere in discussione tutto adesso. Il Real Madrid ha giocato meravigliosamente e hanno meritato la finale".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente onorario del Bayern, Franz Beckenbauer: "Ci sono serate in cui niente gira nel verso giusto mentre all'avversario riesce tutto. Questa è stata una di quelle sere. Complimenti al Real Madrid che ha giocato veramente bene e ha meritato il posto nella finale di Lisbona".