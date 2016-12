Champions League: il Napoli è a Bilbao

14:05 - La stagione è appena cominciata e per il Napoli si presenta già il primo bivio. Mercoledì sera, a Bilbao, gli azzurri proveranno a qualificarsi per la fase a gironi della Champions League, obiettivo fondamentale per le ambizioni di Aurelio De Laurentiis, che martedì mattina ha viaggiato insieme alla squadra. Anche il presidente partenopeo sarà dunque presente al San Mamés. In serata è prevista la conferenza stampa di Rafa Benitez.

Al San Mamés si partirà dall'1-1 dell'andata, risultato che favorisce l'Athletic ma questo Napoli ha tutte le carte in regola per ribaltare ogni pronostico. Benitez, che non ha convocato Pandev e Dzemaili (entrambi in uscita), è pronto a fare tre cambi rispetto alla sfida del San Paolo: Mertens dovrebbe essere preferito a Insigne, a centrocampo Gargano lascerà il posto a Inler mentre Ghoulam proverà a creare problemi sulla fascia di sinistra. Britos in panchina.



In difesa, oltre al portiere Rafael, sono confermati i due centrali Albiol e Koulibaly mentre Maggio è favorito su Zuniga a destra. Jorginho agirà in coppia con Inler, in avanti spazio alla qualità e rapidità di Hamsik, Callejon e Mertens. E poi, ovviamente, il terminale sarà Gonzalo Higuain: l'uomo che può consegnare al Napoli le chiavi della Champions.