Napoli: Zuniga c'è, Dzemaili e Pandev non convocati per l'Athletic

15:09 - Sono 22 i convocati dal tecnico del Napoli Benitez per la trasferta di mercoledì sera al San Mames contro l'Athletic Bilbao, valida per il ritorno dei playoff di Champions League (diretta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it). Un match che gli azzurri devono soltanto vincere dopo l'1-1 dell'andata al San Paolo. Nell'elenco c'è Zuniga, assenti invece Pandev e Dzemaili, ormai pronti all'addio. A dirigere la sfida sarà l'arbitro turco Cakir.

I convocati: Rafael, Andujar, Colombo, Contini, Maggio, Mesto, Henrique, Albiol, Britos, Koulibaly, Zuniga, Ghoulam, Gargano, Jorginho, Inler, Insigne, Callejon, Mertens, Hamsik, Michu, Duvan, Higuain. La partenza per Bilbao è in programma martedì. Al San Mames sarà tutto esaurito: a 48 ore dalla sfida, l'Athletic Bilbao ha annunciato attraverso il profilo Twitter ufficiale del club che tutti i biglietti a disposizione sono finiti. Gli abbonati, circa 44.000, avranno l'ingresso libero mentre gli altri tagliandi sono stati venduti in una mattinata ai tifosi che si sono perfino accampati all'esterno dello stadio per non perdere l'occasione di sostenere la squadra di Valverde.