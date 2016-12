Mercato Napoli, David Lopez dell'Espanyol per il centrocampo

14:11 - Nome nuovo per il centrocampo del Napoli. David Lopez, 24enne dell'Espanyol, potrebbe essere il mediano che cerca Rafa Benitez. La notizia arriva dal quotidiano catalano Sport, che parla di un accordo sulla base di 5 milioni di euro. Cresciuto nelle giovanili dell'Espanyol, David Lopez si è messo in luce nella scorsa stagione dopo alcuni anni in prestito nelle serie minori. Il Napoli, però, tiene calde le piste Lucas Leiva e Sandro.

Il brasiliano è ai margini del Tottenham, non essendo stato convocato né per le prime partite di Premier né per l'esordio in Europa League. Secondo quanto riportato dai media inglesi, inoltre, gli azzurri avrebbero un'intesa con il Liverpool per il trasferimento di Lucas Leiva. Tuttavia, De Laurentiis potrebbe ripiegare sulla soluzione low cost David Lopez.