20 anni fa il golden goal di Bierhoff a Euro '96

Esattamente 20 anni fa la Germania sollevava il trofeo di Campione d'Europa, allo stadio di Wembley. Era il 30 giugno 2016 e la squadra tedesca esultò ai supplementari, o meglio, al golden-goal, grazie ad una doppietta di Oliver Bierhoff, in grado di piegare la sorpresa Repubblica Ceca. Era la Germania allenata da Berti Vogts: di fronte i cechi con Nedved, Poborsky, Smicer e Kadlec. Vantaggio ceco al 59' con il rigore di Berger, poi il pareggio al 73' di Bierhoff, all'epoca attaccante dell'Udinese, con un classico colpo di testa. Lo stesso Bierhoff, nei supplementari, al 95', trovò il gol della gloria. All'epoca era stato introdotto il "golden goal": chi segnava, vinceva. Il sinistro dell'attaccante tedesco, deviato, si infilò in porta dopo che il portiere non riuscì a trattenerlo. Delirio tedesco, Klinsmann sollevò la coppa.