Basket, Ncaa: Lauren Hill "Sto morendo, fatemi giocare"

10:13 - Una storia triste arriva degli Stati Uniti ed è quella che riguarda Lauren Hill, 18enne studentessa e giocatrice di basket della Mount Saint Joseph University che, essendo malata terminale e col rischio di non superare dicembre, ha espresso il desiderio di giocare per un'ultima volta. La Ncaa ha concesso alla squadra di poter anticipare la gara di apertura della stagione, proprio per venire incontro alla richiesta di Lauren.

La 18enne combatte da un anno con un tumore maligno al cervello: gli fu diagnosticato soltanto un mese e mezzo dopo essere entrata al college e aver iniziato la preparazione con la squadra. Con una prospettiva di al massimo due anni di vita, Lauren si è dedicata totalmente alla pallacanestro: "Non ho mai mollato per un secondo, neanche quando ho ricevuto la diagnosi. Non ho mai pensato di sedermi e non vivere più la mia vita". Il tumore però si è espanso e secondo i medici potrebbe non superare dicembre: da qui la richiesta e il conseguente sì della Ncaa di anticipare l'esordio della Mount Saint Joseph University dal 22 al 2 novembre per permettere a Lauren di giocare. "Voglio giocare una partita", il desiderio, forse l'ultimo, della sfortunata Hill.