Basket, Nba: Gallinari trascina Denver, Butler ne fa 40 ai Lakers

Si è preso molti tiri, ne ha sbagliati tanti ma è comunque rimasto sempre nel vivo del gioco: Danilo Gallinari non chiude certo una serata con le migliori percentuali (4/14 dal campo e 1/6 dall'arco). Il minimo stagionale di punti (13) fa però il paio col massimo in carriera di assist (8), sintomo che anche quando al tiro la serata è storta l'azzurro si mette al servizio dei compagni e crea: Denver, dopo lo scivolone con Toronto, ritrova dunque il sorriso e rifila a Utah la quarta sconfitta di fila. Si riscatta dopo il ko anche Chicago, che trascinato da un Butler in serata di grazia riprende il suo cammino e infila la nona vittoria stagionale contro i Lakers, ai quali non basta un Lou Williams da 25 punti. Non riesce a trovare continuità Oklahoma che, reduce da due vittorie di fila, cade in casa contro Indiana: una super rimonta dei Thunder - con i 31 punti del solito Westbrook - trascina la gara al supplementare, dove però a spuntarla sono gli ospiti grazie ai canestri di Teague (30). Dopo quattro ko di seguito, invece, ritrova il sorriso Sacramento, che batte 102-99 Toronto con la doppia doppia di Cousins (19 punti e 10 rimbalzi), mentre Portland ha la meglio 129-109 sul campo dei Nets grazie ai 33 centri di uno scatenato McCollum. Nel lunch match domenicale, infine, i Knicks si erano imposti su Atlanta: ancora trascinatore Carmelo Anthony, che chiude con 31 punti.