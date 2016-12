Ciclismo, Eddy Merckx ricoverato per problemi cardiaci

17:55 - Il mondo del ciclismo è in grande apprensione per le sorti di Eddy Merckx. Il "Cannibale" belga è stato ricoverato per l'aggravarsi di problemi cardiaci all'ospedale universitario di Jette, vicino Bruxelles. Secondo i media locali i suoi problemi di ipotensione arteriosa si sarebbero aggravati lo scorso weekend, tanto da fargli perdere conoscenza prima del ricovero. Merckx a 69 anni è considerato come il corridore più forte di sempre.