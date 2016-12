Problemi cardiaci, Van Basten si prende una pausa dall'AZ Alkmaar

16:10 - Marco Van Basten è stato costretto a prendersi una pausa dal suo ruolo di allenatore dell'AZ Alkmaar a causa di un problema cardiaco. Lo ha comunicato lo stesso club tramite il proprio sito ufficiale, spiegando come l'ex milanista soffra di palpitazioni cardiache che gli impedirebbero di svolgere il proprio lavoro al meglio. Il problema sarebbe stato ereditato dal padre Joop, morto quest'estate. Van Basten sarà sostituito dagli assistenti.

La nota apparsa sul sito dell'AZ preoccupa e non poco tutti gli amanti di questo sport e i fan dell'olandese che fece grande il Milan: "Marco Van Basten è in difficoltà a causa di problemi di salute che lo affliggono da un po’. Questi sintomi potrebbero rivelarsi gravi in poco tempo, tanto da impedirgli di svolgere il ruolo di allenatore. Salterà la prossima trasferta contro il Dordrecht". Secondo il De Telegraaf, Van Basten soffrirebbe di palpitazioni cardiache, un problema ereditato dal padre morto quest'estate.