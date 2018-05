25 maggio 2018 12:18 Woody Allen, il figlio Moses torna a difendere il padre: "Ad abusare di noi è stata mia madre Mia Farrow" Con un lunghissimo post sui social lʼuomo racconta i fatti avvenuti nel giorno della presunta violenza...

Moses Farrow, 40 anni, figlio adottivo di Woody Allen, scende nuovamente in campo per difendere il padre dalle accuse di abusi sessuali della sorella Dylan, puntando il dito invece contro la madre Mia Farrow per abusi nei confronti dei suoi figli adottivi. In un lungo post pubblicato sul suo blog e poi su Twitter, Moses ripercorre i fatti accaduti il giorno della presunta violenza, mettendo tutto in dubbio. Immediata la replica dei fratelli: "Sei malato"...

Moses Allen aveva già dato la sua versione dei fatti nel libro di Eric Lax Woody Allen dall'inizio alla fine, ma adesso che il clima attorno alla spinosa questione degli abusi in quel di Holywood e dintorni, non è più così infuocato, ha voluto scendere nuovamente in campo in difesa del padre.



Come noto, Dylan Farrow ha accusato il celebre regista newyorkese di aver abusato sessualmente di lei, nell'agosto 1992, quando aveva sette anni. Ma il premio Oscar è stato scagionato dalle due diverse inchieste condotte all'epoca. Quel giorno, racconta ora Moses Farrow nel lungo messaggio, erano presenti con Woody Allen, in casa di Mia Farrow nel Connecticut, tre persone, due bambinaie e un guardiano, che erano stati tutti avvertiti di non lasciare il regista da solo con i bambini perché l'attrice aveva scoperto la sua relazione con l'altra figlia adottiva, Soon-Yi. Anche Moses, che all'epoca aveva 14 anni, si preoccupava di controllare il padre, su indicazione della madre.



"Nessuno di noi avrebbe lasciato Dylan uscire (dalla stanza) con Woody, anche se lui ci avesse provato", ha assicurato. Moses mette anche in dubbio che ci sia stata l'aggressione in soffitta. Dylan Farrow ha raccontato che cercava di giocare con un trenino elettrico quando Woody Allen la raggiunse e l'aggredì. Ma la soffitta era stretta, piena di vestiti vecchi, con chiodi sporgenti e soprattutto non c'era alcun trenino elettrico", sostiene Moses, che osserva anche: "Dylan era rimasta da sola con Woody nel suo appartamento innumerevoli volte nel corso degli anni, senza il minimo cenno di scorrettezza. Ora alcuni vorrebbero far credere che lui, a 56 anni, abbia improvvisamente deciso di diventare un molestatore di bambini, in una casa piena di persone ostili e che lo controllavano come falchi?".

I've written this piece about my family, my childhood and the truth about my mother... and I wanted to share it with you. #truthislouder https://t.co/PGzskJ2jyS pic.twitter.com/pLb8htRwgn — Moses Farrow (@MosesFarrow) 23 maggio 2018