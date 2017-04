Will Smith dà un taglio ai dreads del figlio Jaden, e ora è... tutto papà

Will Smith si improvvisa barbiere per il figlio Jaden e dà un taglio netto ai suoi dreadlocks, un marchio di fabbrica ormai per il giovane attore. Esigenze di scena, spiega papà Will mostrando gli scatti della trasformazione su Facebook: "Getting Jaden Smith ready for the first day of filming #LifeInAYear...maybe I should’ve used scissors?!", "Preparo Jaden per il primo giorno di riprese del suo nuovo film "Life in A Year", scrive l'ex Principe di Bel Air. E adesso la somiglianza trea i due è davvero incredibile!