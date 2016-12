19 dicembre 2014 Virzì fuori dalla corsa per gli Oscar:

"Il capitale umano" bocciato dall'Academy Il film italiano non è stato selezionato per la shortlist di nove titoli che rappresenta una prima selezione in vista delle nomination

19:30 - Paolo Virzì è fuori dalla corsa agli Oscar per il migliore film straniero. "Il capitale umano", scelto per rappresentare l'Italia, non è entrato infatti nella shortlist di nove titoli, diffusa dall'Academy, e che rappresenta una prima selezione dei film stranieri in vista delle nomination del 15 gennaio. Ancora in gara, fra gli altri, il pluripremiato "Ida" di Pawel Pawlikowski.