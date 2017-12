Vin Diesel, "Forbes" lo incorona re degli incassi al cinema

Non ci sono supereroi o jedi che tengano, è Vin Diesel il re degli incassi al cinema. "Forbes" ha stilato la classifica degli attori che fanno guadagnare di più al botteghino e in cima svetta la star della saga "Fast and Furious", a quota 1,6 miliardi di dollari. Lo segue a ruota il compagno di set Dwayne Johnson (1,5 miliardi di dollari), mentre la medaglia di bronzo per il 2017 va alla Wonder Woman Gal Gadot (1,4 miliardi).