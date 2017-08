Vin Diesel, 50 anni tra muscoli e pericolo

La sua fama la deve tutta alla saga " Fast and Furious ", di cui Vin Diesel è la vera star. L'attore più muscoloso di Hollywood festeggia il mezzo secolo all'insegna del pericolo e della spregiudicatezza. Almeno sul set. Si è fatto conoscere in tanti film tra cui "Salvate il soldato Ryan" e nel 2013 ha ricevuto una stella sulla Walk of Fame . I suoi primi 50 anni li festeggerà con la famiglia.

Vin ha tre figli (Hania Riley nata nel 2008; Vincent nel 2010 e Pauline nel 2015 così chiamata in onore dell'amico e collega Paul Walker morto in un incidente stradale nel 2013) avuti dalla modella Paloma Jiménez. Anche se ha la fama da duro, l'attore ha ammesso di aver riscoperto un lato "tenero" grazie alla paternità.

"Non metterò tutto sulla copertina di una rivista come vari altri attori. Io provengo dal 'codice del silenzio' di Harrison Ford, Marlon Brando, Robert De Niro e Al Pacino", ha dichiarato tanti anni fa Diesel. E così è stato. Anche quando nel 2001 durante le riprese di Fast and Furious ha avuto una relazione con la co-protagonista Michelle Rodriguez. I due si diedero un appuntamento in Europa, ma le loro strade subito dopo presero una strade diverse....