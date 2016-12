1 ottobre 2015 Vasco Rossi bacchetta Facebook per un topless censurato Il nudo compare in un video relativo al concerto di Padova. Il rocker si scusa, lo ripubblica oscurato e scrive: "Non è osceno, è solo un gesto liberatorio"

Vasco Rossi polemizza con Facebook, reo di aver censurato un suo post. In una nota apparsa sul web, il rocker ha spiegato: "Per un innocente topless a un concerto, Facebook mi ha 'cancellato' un post di qualche giorno fa per 'scene di nudo' (..un topless?..!)". Il rocker però si scusa e pubblica nuovamente il video incriminato, oscurando la scena contestata, spiegando: "Togliersi la maglietta a un concerto è un gesto liberatorio e di gioia".

"Non avevamo intenzione di violare la policy del social, chiedo scusa e lo ripubblico ora nella versione 'topless censurato'", ha scritto Vasco Rossi, spiegando di non condividere la filosofia del social network. "Non c'è niente di 'osceno' se lo si fa in compagnia – continua - Il rock è anche questo: scuote anche a livello fisico e viene voglia di esprimere anche con il corpo il proprio divertimento ...ma forse questo Facebook non lo sa".



Il video che Fb avrebbe censurato al rocker è relativo ai due concerti di Padova, entrambi sold out, del Live Kom 2015, show che hanno infiammato lo Stadio Euganeo il 12 e 13 luglio scorso e hanno chiuso il tour.