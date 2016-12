Vasco Rossi: "Mi è toccato vivere ed è stata durissima"

"Ero sicuro che sarei morto giovane. Poi mi son ritrovato vivo ed è stata durissima. E ora mi tocca allenarmi. È un sacrificio enorme ma lo faccio, perché poi sul palco devo spaccare tutto". Vasco Rossi si racconta a Rolling Stone, che gli dedica la copertina, e lancia il suo nuovo singolo "Guai" (in rotazione radiofonica dal 15 maggio), nell'attesa di partire per il nuovo tour estivo che debutta il 7 giugno a Bari.

Manca meno di un mese all'inizio del tour: 14 date e doppi concerti, dal sud al nord e ritorno, che andranno a toccare 8 città. Il LIVE KOM '015 sarà incentrato sui brani dell'ultimo album "Sono Innocente". Come spiega il rocker "ci saranno molti pezzi dell'album nuovo, quindi non sarà un concerto celebrativo. Ci metterò anche il mio passato, ma con uno sguardo al futuro. Al Vasco di domani".

Vasco porta sui palchi il suo 17° album in studio, un traguardo che mai avrebbe pensato di raggiungere quand'era giovane. "Io spingevo sull'acceleratore, non dormivo mai. Ho vissuto il doppio di vita, bruciavo la candela da tutte e due le parti" ha confessato "Ero sicuro che sarei morto giovane, poi mi son ritrovato vivo ed è stata durissima. Dopo la vita spericolata mi son trovato lì a cercare di capire che cazzo fare".



A farlo andare avanti la passione per la musica e per i suoi fan perché "Il concerto sarà una bomba e quindi devo allenarmi. È un sacrificio enorme, ma lo faccio perché poi sul palco devo spaccare tutto. È il mio destino e io amo il mio destino"