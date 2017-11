Usa, media: attrice fa causa a Weinstein accusandolo di stupro

L'attrice, anche se non rivela la natura del rapporto che l'ha legata a Weinstein, dice di averlo conosciuto nel 2011 e di aver partecipato con lui a numerosi eventi. Il primo fatto sarebbe avvenuto al Montage Hotel di Beverly Hills, nel 2015, dove lui la invitò per parlare di un lavoro in uno show intitolato "Marco Polo". Se il primo incontro si sarebbe chiuso con la masturbazione del produttore di fronte alla ragazza, nel secondo, avvenuto "per celebrare il suo futuro ruolo in 'Marco Polo'" Weinstein sarebbe andato oltre: prima l'avrebbe costretta a subire un rapporto orale, dopodiché l'avrebbe penetrata senza mettersi un profilattico.



L'attrice peraltro non ha mai avuto il ruolo promesso per lo show. Ora ha deciso di denunciare tanto Weinstein che la sua cosicetà per aggressione sessuale e violenza di genere. I legali del produttore hanno ribattuto confermando, come in precedenza, che "mister Weinstein non può rispondere ad accuse anonime ma, con tutto il rispetto verso le donne che le hanno formulate, conferma che tutti i rapporti furono consensuali".