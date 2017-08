Tupac, così lasciò Madonna: "Nuoci alla mia immagine e carriera"

Una lettera di tre pagine che risale al 1992, indirizzata a Madonna , spiega perché finì la storia d'amore tra la pop star e Tupac Shakur . A lasciarla, secondo quanto riferisce il sito di gossip Tmz , è stato proprio il rapper e attivista statunitense scomparso nel 1996. Il motivo della rottura? Miss Ciccone nuoceva alla sua immagine e carriera. L'epistola sarà battuta all'asta il 19 luglio da Gotta Have It Rock and Roll. Si parte da 100 mila dollari.

"Per te essere vista con un uomo nero non metterebbe in pericolo la carriera - scriveva il rapper il 22 gennaio del 1992 - ti renderebbe ancora più aperta ed emozionante. Ma per me, almeno nella mia precedente percezione di me stesso, a causa della mia 'immagine', avrei deluso metà delle persone che credevano in quello che pensavano fossi".

Ma non era solo una questione di immagine, perché Tupac nella seconda parte della lettera rivela anche la sua amarezza e rivendica il suo orgoglio di uomo ferito. Madonna, infatti, in un'intervista aveva confessato di uscire con più uomini e il rapper si sentiva ferito: "Ti meriti un occhio per occhio... Sono cresciuto sia spiritualmente sia mentalmente. Non è più importante come sia percepito. Vi prego di comprendere la mia posizione precedente come quella di un giovane con poca esperienza divenuto famoso come sex symbol".