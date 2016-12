Tiromancino, per la band di Zampaglione un ritorno nel respiro del mondo

Undicesimo album in studio per il gruppo nato nei primi anni 90 e poi diventato con il passare del tempo sempre più un progetto di Zampaglione. Proprio il cantautore romano firma testo e musica del primo singolo, un raffinato brano dal gusto electro-pop moderno, ipnotico e coinvolgente, prodotto da Luca Chiaravalli.



Il video di "Piccoli miracoli" (scritto e diretto dallo stesso Zampaglione), dedicato a tutte le donne, al loro grande coraggio e forte determinazione di fronte agli obiettivi da raggiungere, è stato proiettato lo scorso 8 marzo in anteprima in 70 multisala d'Italia.