Federico Zampaglione: "Combatto sul ring, ma a casa è Claudia che picchia duro"

Con TM Promotion sei in prima linea per promuovere la boxe in Italia. Com'è nato questo progetto?

Grazie all'amicizia con Emiliano Marsili, che è un grandissimo pugile italiano. E' imbattuto ed è stato campione del mondo, parliamo di un grande atleta. Ho deciso di mettermi in gioco e dare visibilità a questo sport, che in Italia è un po' in difficoltà



La boxe è il tuo altro grande amore, dopo la musica...

Sì, a 16 anni ho iniziato a frequentare una storica palestra di Roma e l'ho praticata assiduamente fino ai 20 anni, poi è arrivata la musica. Ancora adesso mi alleno tre volte a settimana. E' uno sport che mi ha aiutato sia ad essere determinato sia dal punto di vista fisico, faccio due ore di concerto come se niente fosse.



Il primo agosto Marsili si scontrerà con Gamaliel Diaz per il titolo Mondiale Silver. Che combattimento prevedi?

Il match sarà difficile, perché è un avversario esperto. Anche lui è stato campione del mondo e di solito i pugili messicani sono determinatissimi, non mollano mai. Sono dei veri combattenti, sarà tosta...



In casa invece chi è che picchia più duro tra te e Claudia Gerini?

Claudia è cintura nera di taekwondo, ogni tanto ci alleniamo insieme. E' portata, ha colpi molto forti... nella nostra famiglia questi sport sono molto gettonati. Lo consiglio a tutte le donne, perché sapersi difendere da un'aggressione è importante.



Dopo i sold-out di questo inverno sarai in tour anche per tutta l'estate...

Non essendoci un disco da promuovere possiamo suonare quello che ci pare. La scaletta spazia a 360°, con grande libertà. E proprio suonando i brani mi sono reso conto di quante cose abbiamo scritto in questi anni.



Le date del tour:



7 AGOSTO - REGGIO EMILIA

17 AGOSTO - PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)

23 AGOSTO - RIZZICONI (RC)

29 AGOSTO - GAGLIANO CASTELFERRATO (EN)

21 SETTEMBRE - CASALGUIDI (PT)