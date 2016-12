Terraforma, tre giorni tra musica sperimentale e ambiente

Terraforma , il festival internazionale di musica dedicato alla sperimentazione artistica e alla sostenibilità ambientale, torna per la sua terza edizione da venerdì 1 a domenica 3 luglio 2016 nel parco di Villa Arconati a Bollate (Milano) in collaborazione con Fondazione Augusto Rancilio. Come nelle precedenti edizioni, Terraforma (r)innova il concetto di esperienza musicale in tre giorni di immersione totale nei suoni degli artisti e della natura.

Una dimensione unica, plasmata da performance di musica dal vivo, workshop, percorsi di ascolto e talk nel verde, dove provare un senso di appartenenza e di sospensione che annulla le distanze e congela il tempo.



Sono state rinnovate e ampliate l'area campeggio e la zona slow food, ma protagonista è come sempre la musica, che traccia un percorso immaginifico crossgenere e intergenerazionale dall'ambient al jazz fino alla techno, con particolare attenzione per la sperimentazione acustica ed elettronica.



Il festival avrà un'anteprima il 31 maggio, con il concerto in esclusiva italaiana dei Boredoms, che si terrà all'interno dello spazio espositivo di Pirelli HangarBicocca a Milano dove è collocata la spettacolare opera di Anselm Kiefer I Sette Palazzi Celesti. La performance dal vivo dei Boredoms, unica anteprima del festival, nasce come il primo di una serie di eventi ospitati in Pirelli HangarBicocca.



ARTISTI ANNUNCIATI

Charlemagne Palestine (US), Atom™ & Tobias (DE), Biosphere (NO), Adrian Sherwood (UK), Rabih Beaini (LB) & Vincent Moon (FR), Donato Dozzy (IT), Lee Gamble (UK), Beatrice Dillon (UK), Sensate Focus (UK), Healing Force Project (IT), Primitive Art (IT), Francesco Cavaliere (IT), Claudio Fabrianesi (IT), Paquita Gordon (IT)



INFORMAZIONI E PROGRAMMA COMPLETO

