Taylor Swift, petizione online per regalarle un sedere nuovo

Qualche minuto dopo il messaggio un utente aveva già attivato una petizione: "Taylor Swift ha ancora bisogno del vostro aiuto! Nessun vero fan di T Swft può perdersi l'opportunità di migliorare il suo posteriore".



Nell'ambiente musicale si vocifera che tra la Swift e la Perry non corra buon sangue e il fatto che questo scherzo sia arrivato proprio dall'attuale fidanzato di Katy non fa che alimentare i rumors.



Ma anche la Swift ha i suoi sostenitori. In sua difesa è infatti intervenuta la collega Lorde, che ha invitato Diplo a promuovere una campagna analoga per ingrandire il suo minuscolo p***e. La sfida a colpi di donazioni è appena iniziata...