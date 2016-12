Taylor Swift: "Rinasco e riparto dal 1989"

10:26 - Taylor Swift, vincitrice di 7 Grammy, ha annunciato che il 28 ottobre uscirà il suo nuovo album "1989". "Ci ho messo due anni a scrivere il disco- dice la cantautrice - due anni ti danno il tempo necessario per crescere e cambiare e lasciare che le cose ti ispirino. Ho ascoltato molto pop Anni 80, com'erano coraggiose quelle canzoni e quanti pochi limiti si ponevano allora".

"Da questa prospettiva l’album per me è come una rinascita. - conclude - E' il mio primo ufficiale e documentato album pop. 1989 è l'album più coeso che abbia mai scritto e quello che preferisco in assoluto".



L’annuncio dell’uscita di questo nuovo lavoro della Swift è stato fatto in diretta live streaming dall'artista nata in Pennsylvania proprio nel 1989: “Negli ultimi anni ho imparato una lezione molto importante. Non possiamo controllare quello che la gente dice di noi ma possiamo controllare la nostra reazione. Possiamo lasciare che ci abbatta, ci renda amari, addirittura ci renda pazzi, oppure possiamo… Shake it off (titolo del nuovo singolo, ndr)".



Taylor Swift è l’artista che ha venduto di più in assoluto in digitale nel mondo ed è la prima artista dopo i Beatles (e l’unica donna nella storia) ad aver occupato il numero 1 in classifica per oltre 6 settimane consecutivamente con 3 album.