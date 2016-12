27 ottobre 2014 Taylor Swift: "Sono single e felice, penso alla musica e all'album 1989" La cantautrice con alle spalle 30 milioni di album e 75 milioni di singoli venduti in tutto il mondo, dopo due anni di lavoro pubblica il nuovo album Tweet google 0 Invia ad un amico

11:31 - Si intitola semplicemente "1989" il nuovo album di Taylor Swift, anticipato dal singolo "Shake It Off". Con alle spalle 30 milioni di album e 75 milioni di singoli venduti in tutto il mondo, la cantautrice di 24 anni propone brani inediti che rappresentano una "rinascita". Il titolo non è stato scelto a caso perché l'artista è nata il 13 dicembre e proprio nel 1989. "Sono single, felice. La mia vita è già piena d'amore", dichiara l'artista.

"Ci ho messo due anni a scrivere 1989 - spiega Taylor - due anni ti danno il tempo necessario per crescere e cambiare e lasciare che le cose ti ispirino. Ho ascoltato molto pop anni 80, com'erano coraggiose quelle canzoni e quanti pochi limiti si ponevano allora. Da questa prospettiva l'album per me è come una rinascita. È il mio primo ufficiale e documentato album pop. 1989 è l’album più coeso che abbia mai scritto e quello che preferisco in assoluto".