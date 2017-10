Taylor Swift da record, il nuovo video infrange il primato di Adele

Successo da record per il ritorno sulle scene di Taylor Swift. Il videoclip del nuovo singolo "Look what you made me do", primo estratto dell'album "Reputation", ha ottenuto in un solo giorno più di 28 milioni di visualizzazioni su YouTube (e al momento è quasi arrivato a quota 50 milioni). Ha così battuto il record precedentemente detenuto da Adele con il video della sua "Hello" (il 23 ottobre 2015 aveva totalizzate 27,7 milioni di view sulla piattaforma).