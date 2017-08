Taylor Swift annuncia "Reputation", il nuovo disco in uscita a novembre

L'ultimo lavoro di Taylor Swift è di tre anni fa: il 27 ottobre 2014 la popstar ha pubblicato "1989", il suo quinto album, che si distacca dalle sonorità country dei precedenti dischi "Red" (2012), "Speak Now" (2010), "Fearless" (2008) e "Taylor Swift" (2006). La cantante, infatti, aveva dichiarato che "1989" sarebbe stato il suo primo passo verso il pop.



Grazie a "1989" - che conteneva singoli come "Style", "Blank Space", "Shake It Off" e "Bad Blood" - Swift ha vinto, nel 2016, il Grammy per il miglior album dell'anno, categoria in cui aveva già trionfato nel 2010 con "Fearless". Anche per l'amore è stato un periodo non indifferente per l'americana: nel marzo 2015, ha iniziato a frequentare il deejay Calvin Harris, e secondo la rivista Forbes i due formavano la coppia di celebrities più pagata al mondo.