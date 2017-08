Taylor Swift dopo la vittoria in tribunale farà beneficenza alle vittime di abusi

Taylor Swift ha anche ringraziato la giuria e il giudice per il verdetto, e si è complimentata con i suoi avvocati per essersi impegnati nel suo caso, particolarmente significativo per chiunque si sia sentito costretto al silenzio dopo aver subìto una violenza sessuale. L'attrice e cantante, infatti, ha non solo accusato pubblicamente l'uomo che l'ha molestata, ma ha anche chiesto e ottenuto il risarcimento simbolico di un dollaro.