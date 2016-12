Sylvester Stallone, i cimeli di "Rocky" e "Rambo" all'asta per 3 milioni di dollari

La giacca indossata da Sylvester Stallone nella saga di "Rocky" proveniva direttamente dal guardaroba privato dell'attore, presente tra il pubblico nel primo giorno di asta e promotore dell'evento. La star aveva annunciato l'iniziativa lo scorso mese di luglio, pur affermando di avere difficoltà a separarsi da quegli oggetti che aveva usato per interpretare i due personaggi che lo hanno reso famoso.



All'asta sono finiti guantoni, calzoncini e accappatoio di Rocky, ma anche la mise di allenamento della celeberrima scena della scalinata di Philadelphia, in "Rocky IV", che comprende un paio di scarpe da tennis, un cappellino di lana nero e una felpa grigio melange.



Ci sono poi alcuni oggetti del film "Rambo", come il pugnale, il machete, la giacca dell'esercito americano e il poncho indossati nel primo capitolo della saga. Proprio il poncho di sacco, venduto a 60 mila dollari, è il secondo oggetto pagato di più.



Sylvester Stallone è tornato a rivestire i panni di Rocky Balboa per il film "Creed", lo spin off della saga incentrato sulle vicende del figlio di Apollo Creed, interpretato da Michael B. Jordan, in uscita il 14 gennaio 2016. Per Sly è in programma anche l'ultimo capitolo di "Rambo", con "Last Blood", quinto film della serie in lavorazione.