Sylvester Stallone è di nuovo Rambo

E' sempre stato in dubbio se mandare definitivamente in pensione il personaggio o dargli un'ultima chance. Alla fine Sylvester Stallone ha optato per la seconda possibilità e così ha annunciato quello che i fan aspettavano da tempo: "Farò Rambo 5". Il quinto e ultimo capitolo della serie si intitolerà "Rambo: Last Blood". L'attore nei giorni scorsi ha confessato che presto lo rivedremo anche in Rocky Balboa. Ma con una sorpresa.

L'ultima pellicola sulle vicende del reduce del Vietnam, John Rambo, risale al 2008 e all'epoca il film incassò 113 milioni di dollari in tutto il mondo. Dopo sette anni la star spera di replicare il grande successo. Attraverso Twitter, inoltre, Sly ha fatto sapere che dopo Rambo andrà a Filadelfia per per partecipare al settimo film su Rocky Balboa. Questa volta tuttavia non farà il pugile, bensì l'allenatore del nipote Apollo Creed, storico rivale di Balboa in Rocky e Rocky II.