Sylvester Stallone torna sul ring, ecco la prima foto dello spin-off di "Rocky"

17:52 - Rocky è pronto a salire di nuovo sul ring. Sylvester Stallone ha infatti pubblicato su Instagram la prima foto dello spin-off "Creed" in cui si vede l'attore Michael B. Jordan, nei panni del nipote del pugile Apollo Creed, che si allena fianco a fianco con Rocky Balboa. Per l'occasione Stallone ha anche risalito la mitica scalinta di Philadelphia: "Sono tornato sui gradini del museo. Amo questo posto. Ricordi".

"Creed", che arriverà sui grandi schermi americani il 25 novembre, vede impegnato Stallone nei panni di attore, co-produttore e mentore. La regia è stata invece affidata a Ryan Coogler.



Il film segue le vicende del nipote di Apollo Creed, l'amico fraterno di Rocky morto sul ring contro Ivan Drago. Dopo essere andato in Russia per vendicarlo, nello spin-off Balboa prende sotto la sua ala il nipote Adonis Johnson (Michael B. Jordan). Nonostante la reticenza iniziale il pugile, ormai in là con gli anni, capisce le potenzialità del giovane e decide di tornare nel mondo della boxe come suo allenatore.