Nuove risate sotto la neve con "Le avventure di Olaf": guarda la clip esclusiva

I fan di Frozen possono esultare. Il 28 dicembre, insieme al nuovo film Disney-Pixar " Coco ", arriva nelle sale " Frozen - Le avventure di Olaf ", un corto che vede il ritorno sul grande schermo dei personaggi originali di "Frozen - Il Regno di Ghiaccio", incluso Olaf, impegnato in una missione per trovare le migliori tradizioni per celebrare le feste natalizie insieme ad Anna, Elsa e Kristoff. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva .

È il primo Natale da quando le porte sono state riaperte e Anna ed Elsa stanno organizzando i festeggiamenti per tutti gli abitanti di Arendelle. Inaspettatamente, però, tutti si allontanano per godersi le festività con i propri cari e le due sorelle si rendono conto di non avere nessuna tradizione familiare. Così Olaf intraprende un viaggio per tutto il regno alla ricerca delle migliori tradizioni natalizie per salvare il primo Natale dei suoi amici.



Il contenuto speciale di 21 minuti "Le Avventure di Olaf" celebra i personaggi che nel 2013 conquistarono gli spettatori di tutto il mondo con l’arrivo nelle sale di "Frozen", vincitore di due premi Oscar. L’uscita del secondo capitolo nelle sale americane è prevista per novembre 2019 e vedrà il ritorno dei filmmaker Jennifer Lee, Chris Buck e Peter Del Vecho e degli autori delle canzoni, vincitori del Grammy e dell’Oscar, Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.