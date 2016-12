Checco Zalone, nel backstage di "Quo vado?" pinguini e... tante risate

"Parliamo dell'attaccamento degli italiani al posto fisso partendo dal concetto che ne avevano i nostri genitori, di impiegato come patriota e non parassita. Tant'è che anche come per difendersi dal comunismo lo Stato organizzava tanti concorsi pubblici" ha dichiarato Gennaro Nunziante, da sempre regista e co-sceneggiatore di Zalone. Stavolta i due superano i confini italiani, usando come ambientazioni per la storia anche il Polo Nord, la Norvegia (dove hanno girato realmente) e l'Africa (ricreata vicino a Latina).



Il film sbarcherà in quasi 1.300 sale e si preannuncia un altro successo del 're Mida' Zalone. "Per Quo vado? non abbiamo guardato al budget, che è importante, ma alla qualità del film" ha detto il produttore Pietro Valsecchi della Taodue "E non siamo noi a voler 'occupare' tutte queste sale, sono gli esercenti a richiedere il film, soprattutto in un periodo non facile per il cinema in sala, a parte Star Wars".