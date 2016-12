13 ottobre 2014 Capitan Harlock, per un giorno al cinema la giovinezza del pirata dello spazio Il 15 ottobre arriva per le prima volta nelle sale italiane "Capitan Harlock - L'Arcadia della mia giovinezza", film del 1982 che racconta i fatti antecedenti alla prima serie tv Tweet google 0 Invia ad un amico

09:56 - Evento speciale per tutti i fan dell'animazione giapponese e in particolare di Capitan Harlock. Arriva al cinema, per un giorno solo, il 15 ottobre, "Capitan Harlock - L'Arcadia della mia giovinezza", lungometraggio realizzato nel 1982 e che racconta i fatti antecedenti a quelli della prima serie tv del pirata dello spazio. Il film, mai proiettato al cinema, è stato restaurato e ridoppiato.

La guerra contro gli Illumidiani èperduta, la libertà una chimera. Un valoroso guerriero torna stanco ma indomito sul suo pianeta occupato: il suo nome è Harlock. Le città sono in rovina e i governanti corrotti non hanno esitato a vendersi all'invasore. Ma c'è ancora qualcuno che combatte per la libertà: Maya, la "voce" della resistenza; Zoll, il mercenario di Tokarga deciso a vendicare il suo popolo; Emeraldas, una piratessa spaziale. E infine Tochiro, legato ad Harlock da un'amicizia che si trasmette da generazioni, il geniale costruttore di una possente astronave che porta il nome di un'utopia: Arcadia. La battaglia per la libertà sta per iniziare.



Fin qui la sinossi del film. Che però racconta poco dell'importanza di questa pellicola, realizzata a cavallo tra le due serie tv, la prima del 1978 e la seconda del 1982. Proprio il successo (inaspettato) della prima stagione convinse la Toei Animation a realizzare un film che raccontasse gli antefatti della battaglia con le Mazoniane, raccontata nella prima serie, creando allo stesso tempo una sorta di introduzione alle nuove avventure che sarebbero arrivate in televisione da lì a poco.



La storia è stata scritta direttamente da Leiji Matsumoto, il creatore di Capitan Harlock (e di tutto quell'universo che comprende "La regina dei mille anni" e "Galaxy Express 999") mentre la regia è affidata a Tomoharo Katsumata, un veterano dell'animazione, con alle spalle decine di episodi di serie di grande successo come "Devilman", "Mazinga Z" e "Getter robot".