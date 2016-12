"Doraemon 3D", a novembre il debutto cinematografico del "gattone spaziale"

16:05 - Dopo anni di successi in televisione arriva anche al cinema il gattone Doraemon, e lo fa in una scintillante versione in 3D stereoscopico. "Doraemon 3D" uscirà il 6 novembre nelle sale italiane e vedrà protagonisti i personaggi amatissimi dai bambini, dal gattone al suo amico Nobita, fino ai "bulli" Gian e Suneo. Tgcom24 vi presenta in anteprima il manifesto ufficiale.

Protagonista è sempre Nobita, un bambino di 10 anni destinato a un futuro di insuccessi a causa della sua natura pigra a indolente. Per evitare che diventi un vero e proprio perdente, arriva in suo soccorso Doraemon, una sorta di "fratello maggiore" con il compito di aiutarlo a difendersi dai Gian e Suneo e a diventare un ragazzino assennato e un adulto responsabile.



Per riuscire nell'intento, Doraemon utilizza una serie di incredibili e magici gadget, i "chiusky", che in questa occasione condurranno il gatto azzurro e il piccolo Nobita nel futuro per provare a modificare una sorte che si preannuncia non proprio felice, soprattutto sul lato sentimentale... Riuscirà Nobita a conquistare finalmente Shizuka, la dolce amica che ama da sempre e a non farsi più influenzare da Gian e Suneo? Il loro sarà un viaggio nel tempo avvincente e ricco di sorprese che non deluderà i fan vecchi e quelli nuovi.