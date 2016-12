Oscar, Tom Hanks e Emma Thompson "trombati" alle nomination

10:13 - Alle nomination degli Oscar si festeggia sempre per coloro che sono entrati nella cinquina prestigiosa di ogni categoria. Ma c'è anche chi non gioisce. E' il caso di due attori importanti come Tom Hanks, snobbato per il suo ruolo in "Captain Phillips", o Emma Thompson per "Saving Mr. Banks". Ma neanche pellicole belle e premiate dal botteghino come "Blue Jasmine", "Philomena" e "The Butler" ce l'hanno fatta ad essere nominate come Miglior Film.

Sicuramente "The Butler", la commovente storia del maggiordomo più amato alla Casa Bianca, è uscito con le ossa rotte. Nessun riconoscimento all'attore protagonista Forest Whitaker ma neanche alla sorpresa Oprah Winfrey che nel film era la moglie. Neanche "August: Osage County" è stato considerato come Miglior Film eppure del cast corale di alto livello sono state comunque considerate - e giustamente - Meryl Streep come Migliore Attrice Protagonista e Julia Roberts Miglior Attrice Non Protagonista.