Ellen Page: "Sono gay, basta con le bugie"

"Sono qui oggi perché sono gay". Così Ellen Page, famosa per il ruolo di ragazza madre nel film "Juno", ha iniziato il suo discorso dal palco del "Time to THRIVE" di Las Vegas. L'attrice ha partecipato all'evento a sostegno dei giovani omosessuali, cogliendo l'occasione per fare coming-out: "Forse posso fare la differenza, spero di aiutare altre persone ad avere una vita più semplice e serena. Per me si tratta di un obbligo morale e civile".

L'attrice ha deciso di dichiarare pubblicamente il proprio orientamento sessuale perché esausta dalla sua vita di bugie. "Sono stanca di nascondermi e cercare di mentire attraverso l'omissione. Ho sofferto per anni perché ero spaventata all'idea di uscire allo scoperto - ha ammesso la Page - Ne risentiva la mia anima, la mia salute mentale e anche la mia relazione. Sono qui adesso oggi, con tutti voi, dall'altra parte di tutte queste sofferenze".