"Nymphomaniac" vietato ai minori di 14 anni

09:32 - E' arrivato finalmente nelle sale italiane il primo volume di "Nymphomaniac" di Lars Von Trier. Il film è vietato ai minori di 14 anni ed è pronto a fare scandalo anche in Italia. Tgcom24 intanto vi offre la clip estratta dal capitolo 2, che esce al cinema il 24 aprile, "Jerome" con Stacy Martin e Shia Labeouf.

La pellicola è il culmine della trilogia cominciata nel 2009 con "Antichrist", proseguita con il capolavoro "Melancholia" nel 2011 e conclusa ora con "Nymphomaniac", volume 1 e 2, versione di 4 ore e integrale di 5 ore e mezza. Il film è interpretato da Charlotte Gainsbourg nel ruolo della ninfomane Joe che si racconta dalla prima volta ragazzina fino all'età di 50 anni quando viene raccolta dall'anziano Seligman (Stellan Skarsgard), in un vicolo dopo che è stata picchiata. In 8 capitoli Joe spiega la sua vita non comune di incontri occasionali, sesso triste e pochi orgasmi, con l'unico piacere della perversione.



Nel volume 1 spicca la lolita Sophie Kennedy Clark, nel ruolo della Gainsbourg ragazza: corpo acerbo e gesti eufemisticamente maliziosi, fa a gara all'inizio con la spigliata amichetta a chi fa sesso con più uomini su un treno, attirati come pesci che abboccano all'amo. In palio addirittura un sacchetto di cioccolatini. Il cast oltre i due protagonisti, Gainsbourg e Skarsgard, vede tra gli altri Stacy Martin, Shia LaBeouf, Christian Slater, Jamie Bell, Uma Thurman, Willem Dafoe, Mia Goth. Il 24 aprile sarà in sala con il volume 2, mentre la versione integrale di 5 ore e mezza non si sa ancora in che forma sarà diffusa.