"I segreti di Osage County", Meryl Streep e Julia Roberts puntano agli Oscar

09:16 - Coppia da Oscar per "I segreti di Osage County" - in uscita il 30 gennaio - che ha riunito sul set Meryl Streep e Julia Roberts. Nella nuova commedia di John Wells le dive (entrambi in lizza agli Academy) sono una madre e figlia ai ferri corti. Nel film la Streep veste i panni della velenosa matriarca Violet, una donna senza peli sulla lingua sempre pronta a criticare le scelte della figlia Barbara (Julia Roberts).

L'intera vicenda ruota intorno alla madre Violet (Meryl Streep) e al rapporto con le tre figlie Barbara (Julia Roberts), Karen (Juliette Lewis) e Ivy (Julianne Nicholson). In una tragica circostanza le donne di casa Weston si ritrovano insieme, ma la riunione di famiglia diventa ben presto un'occasione per riportare a galla vecchi rancori, ammettere fallimenti inconfessabili e rivelare segreti tenuti a lungo nascosti.