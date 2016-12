"Take Five", gli "irregolari" del crimine

09:39 - Il confine tra finzione e realtà è molto sottile. Perché in "Take Five", il film di Guido Lombardi nelle sale dal 2 ottobre, alcuni attori sono passati dal carcere. La pellicola racconta la storia di cinque "irregolari del crimine" - un ricettatore, un gangster depresso, un pugile squalificato, un fotografo di matrimoni e un idraulico con il vizio del gioco - che si ritrovano per mettere in atto una rapina milionaria nei sotterranei di Napoli.

Al fianco della "banda" di protagonisti (Gaetano Di Vaio, Peppe Lanzetta, Salvatore Striano, Carmine Paternoster e Salvatore Ruocco), figura un cast di grande impatto, in cui spiccano Esther Elisha, Gianfranco Gallo, Antonio Pennarella, Antonio Buonomo, Alan De Luca e Vittoria Schisano. Radicato nella realtà della sua terra, il regista si confronta con il mondo della criminalità, fondendo il cinema di genere amato da Tarantino con la comicità de I soliti ignoti, e raccontando con energia un mondo criminale che è al centro di prodotti come Gomorra.



Il film è stato interamente ambientato a Napoli, molte scene sono state girate nelle fogne, considerando che la "banda del buco" le utilizza per arrivare al caveau di una banca. "E' incredibile quello che c'è sotto Napoli - dice il regista Guido Lombardi - Take Five fa consapevolmente ricorso agli archetipi del film di genere, ma prova a raccontare, a suo modo, il nostro tempo. Un tempo, una società, dove i soldi, il successo, la fama rappresentano l’unica forma di riscatto da un anonimato percepito sempre di più come insopportabile".