23 ottobre 2014 "Soap Opera": amori, equivoci e intrecci a Capodanno con Fabio De Luigi Dopo aver aperto il Festival Internazionale del Film di Roma lo scorso 16 ottobre il nuovo film di Alessandro Genovesi approda nelle sale

14:34 - Arriva nei cinema italiani da oggi, giovedì 23 ottobre, "Soap Opera", la nuova una commedia brillante diretta da Alessandro Genovesi che racconta gli odi, gli amori, gli equivoci, gli intrecci che collegano tra di loro i bizzarri abitanti dello stesso palazzo, a poche ore dal Capodanno. Cast all star da Fabio De Luigi a Cristiana Capotondi ma anche Diego Abatantuono e Chiara Francini. La pellicola ha aperto il Festival Internazionale del Film di Roma.

La pellicola inizia con Francesco (De Luigi) ancora innamorato della ex Anna (Capotondi), che scopre essere incinta di un altro uomo, Paolo (Memphis) che aspetta un figlio dalla moglie ma viene assalito da dubbi in merito alla propria sessualità. Poi c'è la bellissima Francesca (Sednaoui) il cui ex fidanzato si è appena suicidato.



Alice (Francini) è la travolgente star di una nota soap opera televisiva e con la passione per gli uomini in divisa mentre Gianni e Mario (Ale e Franz) sono gli esilaranti fratelli legati strettamente da un incidente che costringe uno dei due su una sedia a rotelle e l’altro ad accudirlo, vivranno una notte piena di colpi di scena, alla fine della quale la vita di tutti si ritroverà irrimediabilmente cambiata.