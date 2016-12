28 settembre 2014 Brigitte Bardot e Dio creò la donna: gli 80 anni di un sex symbol L'attrice scandalizzò la Francia del 1956 ballando a piedi scalzi un sensuale mambo Tweet google 0 Invia ad un amico

11:21 - Brigitte Bardot, ex icona sexy del cinema francese e fervente animalista, compie 80 anni. Bella e ribelle, il mito di B.B. nacque nel 1956 con il film scandalo di Roger Vadim "E Dio creò la donna", in cui ballava scalza un sensuale mambo. Ne seguirono una cinquantina tra cui "Il dispezzo" di Jean-Luc Godard e "La ragazza del peccato" di Claude Autant-Lara. Tra i suoi rimpianti, non aver girato con Fellini e Bergman.

B.B. fu la musa di grandi artisti come Andy Warhol e il fotografo Richard Avedon, ricevendo anche il titolo di "Marianna" di Francia. Grazie al suo stile inconfondibile negli anni dettò mode e tendenze, piegando alla sua eleganza anche l'etichetta delle istituzioni. Fu infatti la sola donna dell'epoca, nel 1967, ad essere ricevuta in pantaloni all'Eliseo dal generale Charles-de-Gaulle.

La sua vita sentimentale fu movimentata e la Bardot si destreggiò tra numerose passioni. Tra questi figurano i flirt con l'attore Jean-Louis Trintignant, il cantautore Serge Gainsbourg e il chitarrista Jimi Hendrix. Nel suo plamares amoroso anche quattro mariti: il regista Roger Vadim, l'attore Jacques Charrier (da cui ha avuto il suo unico figlio, Nicolas-Jacques Charrier), il ricco playboy tedesco Gunter Sachs e il politico di estrema destra Bernard d'Ormale.



Nel 1973, B.B. lasciò definitivamente il cinema, per dedicarsi alla sua fondazione in difesa degli animali, vicino a Saint Tropez. "Ho dato la mia giovinezza e la mia bellezza agli uomini - ha spiegato in una delle ormai rare interviste e apparizioni in pubblico - Riservo ora la mia saggezza e la mia esperienza, il meglio di me stessa, agli animali".