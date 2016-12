"Ruth e Alex", Diane Keaton e Morgan Freeman coppia da Oscar

In quarant'anni di matrimonio una coppia colleziona tanti ricordi. Per Ruth e Alex Carver (Diane Keaton e Morgan Freeman), quei ricordi si riflettono nel loro appartamento di Brooklyn. Quello che una volta era solo un bilocale malandato in un quartiere periferico, è oggi la loro adorata casa dalla quale si gode una vista incantevole. Il quartiere è cambiato, sta fiorendo e attrae sempre più persone alla moda.

Sebbene Ruth, insegnate oramai in pensione, e Alex lo adorino, l'appartamento si trova all'ultimo piano di un edificio senza ascensore. Sanno che devono essere pratici e considerare le effettive necessità della loro età. Per questa ragione hanno deciso di permettere alla nipote di Ruth, Lily (Cynthia Nixon), una frenetica agente immobiliare, di mettere in vendita la casa e organizzare delle visite da parte di potenziali acquirenti.



A complicare una situazione, già sufficientemente difficile per Ruth e Alex, si aggiungono il panico dilagante per un possibile atto terroristico, una serie di persone bizzarre che vengono a visitare la casa e infine l'emergenza per le situazioni critiche della cagnolina Dorothy. Tutti eventi che trasformano il weekend in una sorta di "montagne russe emotive".