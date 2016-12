19 giugno 2015 Robin Williams, l'ultima toccante interpretazione drammatica in Boulevard E' stato rilasciato il trailer dell'ultimo film postumo dell'attore morto suicida lo scorso agosto, nelle sale americane dal 10 luglio Tweet google 0 Invia ad un amico

09:49 - E' stato rilasciato il primo trailer ufficiale di "Boulevard", l'ultimo film drammatico di Robin Williams, in uscita nelle sale americane il 10 luglio. Una performance toccante quella dell'attore morto suicida lo scorso agosto, che nella pellicola è Nolan, un 60enne impiegato di banca che per tutta la vita ha represso il suo vero sé. Quando decide di scoprire chi è veramente, Nolan si imbatte in un incontro che gli cambia la vita.

Sarà un giovane che si prostituisce e che Nolan decide di aiutare a segnare la svolta nella vita dell'impiegato.



Diretto da Dito Montiel, Boulevard è stato presentato in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival nel 2014 ed è l'ultimo dei quattro film postumi di Robin Williams ad arrivare al cinema. Nel cast della pellicola, anche Bob Odenkirk, Kathy Baker e Roberto Aguire.