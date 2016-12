"Big Game - Caccia al presidente", complotti all'ombra della Casa Bianca

Arriva nelle sale italiane il 25 giugno " Big Game - Caccia al Presidente ", con protagonista l'inarrestabile Samuel L. Jackson nei panni del presidente degli Stati Uniti. Tgcom24 offre in esclusiva una clip del film, che segue le peripezie dell'uomo più potente d'America braccato da un gruppo di terroristi alleati con gli agenti corrotti della Cia. Costretto a nascondersi nella foresta finlandese, troverà la salvezza grazie ad un ragazzino...

Il presidente degli Stati Uniti d'America (Samuel L.Jackson) è vittima di un complotto. Durante una traversata transoceanica l'Air Force One subisce una minaccia di attacco e il presidente è costretto ad abbandonare l'aereo con una capsula di salvataggio.



Atterra nella foresta finlandese, ma non è ancora al sicuro. E' infatti braccato da spietati terroristi che hanno intenzione di rapirlo con l'aiuto di alcuni agenti dei servizi segreti corrotti. L'uomo più potente del mondo troverà un inaspettato alleato in Oskari, un ragazzino finlandese di 13 anni armato soltanto di arco e frecce che sarà la sua più valorosa guardia del corpo.