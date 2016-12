"Le Confessioni", Toni Servillo fa tremare i potenti della Terra

Toni Servillo torna al cinema dopo l'Oscar per "La Grande Bellezza" e lo fa diretto da Roberto Andò , con il quale aveva già lavorato in "Viva la Libertà", uscito nel 2013 come il film di Sorrentino. Nel thriller " Le confessioni ", Servillo è un monaco che fa tremare i protagonisti della politica mondiale impegnati in una riunione del G8, compreso un ministro italiano interpretato da Pierafrancesco Favino . Tgcom24 vi offre una clip esclusiva del backstage del film, nelle sale dal 21 aprile.

In un albergo di lusso, in Germania, sta per riunirsi un G8 dei ministri dell’economia, pronto ad adottare una manovra segreta che avrà conseguenze molto pesanti per alcuni Paesi. Con gli uomini di governo, ci sono anche il direttore del Fondo Monetario Internazionale, Daniel Roché (Daniel Auteuil), e tre ospiti: una celebre scrittrice di libri per bambini, una rock star e un monaco italiano, Roberto Salus (Toni Servillo). Accade però un fatto tragico e inatteso e la riunione deve essere sospesa. In un clima di dubbio e di paura, i ministri e il monaco ingaggiano una sfida sempre più serrata intorno al segreto. I ministri sospettano infatti che Salus, attraverso la confessione di uno di loro, sia riuscito a sapere della terribile manovra che stanno per varare e lo sollecitano in tutti i modi a dire quello che sa. Ma le cose non vanno così lisce: mentre il monaco – un uomo paradossale e spiazzante, per molti aspetti inafferrabile – si fa custode inamovibile del segreto della confessione, gli uomini di potere, assaliti da rimorsi e incertezze, iniziano così a vacillare.