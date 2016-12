"I Babysitter", Mandelli-Ruffini diventano dei 'tati' tutti da ridere

Dal 19 ottobre appuntamento al cinema con "I Babysitter", la nuova commedia con Francesco Mandelli e Paolo Ruffini. Tgcom24 offre in anteprima una clip del film con protagonista Andrea, che per ingraziarsi il suo capo (Diego Abatantuono) si offre di fare da babysitter al figlio. Ma la notte in cui deve badare alla piccola peste coincide con quella del suo compleanno e i suoi amici non hanno nessuna intenzione di rinunciare ai festeggiamenti.