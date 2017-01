"Con Doctor Strange il paranormale è entrato nell'universo cinematografico della Marvel"

In cosa si differenzia?

Nell’Universo Cinematografico Marvel ci sono svariati film ambientati in contesti urbani: si tratta di storie "a misura d’uomo" per così dire. E poi c’è il livello cosmico, che abbiamo esplorato in film come Thor, Guardiani della Galassia e The Avengers. Ma nei fumetti Marvel c’è anche un lato soprannaturale molto importante, che non avevamo ancora esplorato al cinema. Doctor Strange è il film ideale per entrare finalmente in quel reame. Nella mitologia di Doctor Strange, il soprannaturale ha una base scientifica che si fonda sulla fisica, sulla teoria delle stringhe e sulla meccanica quantistica. Ad alcuni di voi questi elementi scientifici sembreranno assurdi, come una specie di magia. L’idea che possono esistere dimensioni parallele sembra incredibile: persino in questo momento, potrebbe esistere una dimensione alternativa alla nostra. Potrebbero esserci vari mondi diversi, e determinate energie provenienti da quei mondi potrebbero penetrare nel nostro.

Quindi, Doctor Strange parla di una setta composta da persone che si autodefiniscono stregoni: essi sono a conoscenza dell’esistenza di altre dimensioni e sanno come accedervi. Se delle entità provenienti da altre dimensioni cercano di accedere del nostro mondo, loro sanno come difenderci. Ma sono anche in grado di utilizzare i poteri provenienti dalle altre dimensioni per difendere la Terra.

Questi elementi forniscono all’Universo Cinematografico Marvel uno stile visionario e stupefacente, che ricorda film come Matrix e Inception o le opere d’animazione di Miyazaki. È stato fantastico poter trasporre le illustrazioni originali di Steve Ditko all’interno di un gigantesco blockbuster pieno di scene d’azione elettrizzanti. Probabilmente, si tratta anche della miglior storia di origini che abbiamo mai realizzato per un personaggio della Marvel.



Come si sviluppa il viaggio del dr. Stephen Strange?

Stephen Strange è un chirurgo di fama mondiale che vive e lavora a Manhattan: è incredibilmente talentuoso ma anche incredibilmente arrogante, e non tratta molto bene i propri pazienti. È più interessato a occuparsi di casi che possano favorire il suo ego e la sua reputazione, e sogna di vedere intitolata a suo nome un’ala dell’ospedale. Ma una sera, proprio mentre sta guidando per andare all’inaugurazione di un’altra ala intitolata a suo nome, Strange ha un gravissimo incidente. E le sue mani, che ai suoi occhi sono i doni che gli hanno permesso di diventare un chirurgo, vengono completamente distrutte. Si risveglia in ospedale con le mani deformate e in trazione, e si accorge che i medici che aveva insultato all’inizio del film stanno lavorando giorno e notte per cercare di rimetterle in sesto. Ma ormai è troppo tardi, e non c’è nulla da fare.

Ovviamente, Strange crede che sia colpa dei medici. Per il personaggio ha inizio una spirale discendente: il dottore inizia a dilapidare tutto il suo denaro alla ricerca di una cura per le sue mani, e si trova ad avere a che fare con ciarlatani, scienziati new age e truffatori di ogni genere. Alla fine ottiene un ultimo inizio, che potrebbe benissimo essere una truffa, e si reca a Kathmandu.

A questo punto del film, è un uomo distrutto. Mai in un piccolo vicolo di Kathmandu, troverà una porta che lo condurrà finalmente in un luogo reale. È un’organizzazione composta di persone votate a difendere il mondo. Strange inizierà ad allenarsi con loro e diventerà un maestro delle arti mistiche.

È un fantastico viaggio incentrato su un chirurgo arrogante che dovrà mettere da parte il proprio ego per abbracciare l’esistenza di una nuova realtà.



Puoi parlarci della scelta di Benedict Cumberbatch per il ruolo del dr. Stephen Strange?

Serviva un attore eccezionale per questo ruolo. Per noi, il fatto che Benedict Cumberbatch abbia accettato di interpretare la parte con un tale entusiasmo è davvero straordinario. Ai nostri occhi, è sempre stato l’attore ideale per questo personaggio… avevamo fatto il suo nome già durante le prime fasi dello sviluppo del film. Venne da noi per alcuni meeting e mi chiese subito: “Volete parlarmi di Doctor Strange, vero?”. Non è stato facile arrivare fino a questo punto, ma lavorare con attori del suo calibro è una delle cose migliori di questo lavoro. È un attore fantastico.



Il Sanctum Sanctorum sarà presente nella storia? Quale sarà la base operativa di Strange?

Ogni eroe che si rispetti possiede una base operativa. Thor vive tradizionalmente ad Asgard, Tony Stark ha la sua villa di Malibu e la Stark Tower, che ora è diventata l’Avengers Tower. Anche il Dottor Strange possiede varie basi operative: all’inizio del film la sua base operativa è l’ospedale in cui lavora, mentre nel secondo atto è il tempio di Kamar-Taj situato a Kathmandu. In questo luogo, accadrà una cosa che spingerà Strange a tornare nella sua città natale, New York. Nel Greenwich Village, in Bleecker Street, c’è un palazzo chiamato Sanctum Sanctorum: rispetto ai fumetti originali, l’indirizzo di questo luogo è rimasto invariato.



Mordo sarà presente nel film? Se sì, che ruolo avrà all’interno della storia?

Mordo, interpretato da Chiwetel Ejiofor, è una sorta di mentore. In questo film, Mordo è uno dei migliori amici S’di Stephen Strange. È una brava persona che in passato ha affrontato un viaggio simile a quello che Strange sta vivendo, e per questo motivo è lui a spiegargli come funzionano le cose. Lo presenta al maestro supremo del Kamar-Taj, noto come l’Antico.

Mordo è una persona normale e alla mano, e in un certo senso diventa il compagno d’avventure di Strange. È un personaggio positivo per tutta la durata del film, e in questo è piuttosto diverso dal Mordo dei fumetti originali. Nei fumetti, Mordo è la nemesi di Strange ed è geloso di lui sin dal primo istante in cui mette piede alla scuola. Ma non volevamo ripetere questa dinamica scontata e prevedibile nel film.